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Haberler Yaşam İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:36

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında alınan karara göre İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına yüzde 13 zam yapıldı. Böylece ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?'' sorusu yanıt buldu. İETT zammı sonrası güncel toplu taşıma ücret tarifesi amerak ediliyor. Peki; İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası 2024 otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti...

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi sorusu son dakika yanıt buldu. 25 Temmuz'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 13 oranında zam yapıldı. Megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul toplu taşıma zammı sonrası güncel ücret tarifesi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni ve zamlı otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti…

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı, 25 Temmuz 2024 Perşmebe günü gerçekleştirildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

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İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi.

Sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

METROBÜS NE KADAR OLDU?

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

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