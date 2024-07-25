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İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
11:36
İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında alınan karara göre İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına yüzde 13 zam yapıldı. Böylece ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?'' sorusu yanıt buldu. İETT zammı sonrası güncel toplu taşıma ücret tarifesi amerak ediliyor. Peki; İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası 2024 otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti...