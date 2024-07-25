İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi sorusu son dakika yanıt buldu. 25 Temmuz'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 13 oranında zam yapıldı. Megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul toplu taşıma zammı sonrası güncel ücret tarifesi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni ve zamlı otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti…