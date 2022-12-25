İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?

Yılbaşına sayılı günler kala havanın soğumasıyla birlikte araştırmalar başladı. Ülkede yüksek bölgelere yılın ilk karı düştü. Megakentin sakinleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yoğunlaştı. Meteoroloji ile takip edilen hava durumu tahminleri yanı sıra gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı. AFAD ile toplantı yapan valilik kışa ve kar havasına hazırlık yapıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı!