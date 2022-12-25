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Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 09:39

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?

Yılbaşına sayılı günler kala havanın soğumasıyla birlikte araştırmalar başladı. Ülkede yüksek bölgelere yılın ilk karı düştü. Megakentin sakinleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yoğunlaştı. Meteoroloji ile takip edilen hava durumu tahminleri yanı sıra gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı. AFAD ile toplantı yapan valilik kışa ve kar havasına hazırlık yapıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı!

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu Aralık ayı ile birlikte araştırılmaya başladı. Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla nasıl bir hava durumu ile gireceklerini merak eden İstanbullular araştırmalara başladı. Meteoroloji hava durumu tahminleri ilk verilere dair bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı gibi sorular araştırılıyor. AFAD ve Valilik harekete geçti. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliği hazırlıklara başladı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta mı?

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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