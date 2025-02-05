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Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:38

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

Bugün itibarıyla yurt geleninde sıcaklık hissedilir derecede düşüş gösterecek. Meteoroloji son dakika İstanbul'un da dahil olduğu 40 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere üç büyük şehir için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte, Meteoroloji ile son hava tahminleri!

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde Şubat ayında kar yağışı beklentisi devam ediyor. Konu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz." açıklamasında bulundu.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

METEOROLOJİ TARİH VERDİ!

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

40 kent için kar yağışı uyarısı var.

İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

SİS VE PUS GERİ DÖNÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!

3 BÜYÜKŞEHİR'DE HAVA DURUMU

Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.

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