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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:38
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı ile son gelişmeler!
Bugün itibarıyla yurt geleninde sıcaklık hissedilir derecede düşüş gösterecek. Meteoroloji son dakika İstanbul'un da dahil olduğu 40 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere üç büyük şehir için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte, Meteoroloji ile son hava tahminleri!