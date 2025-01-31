Haberler
Yaşam
İstanbul'da aile katliamı! 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Sebebi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
10:59
İstanbul'da aile katliamı! 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Sebebi ortaya çıktı
Eyüpsultan'da iddiaya göre B.Y., yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalanırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan olayın sebebi de ortaya çıktı