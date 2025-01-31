İstanbul’da aile katliamı! 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Sebebi ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.