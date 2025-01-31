Eyüpsultan'da aile faciası! Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini öldürdü | Video
Eyüpsultan'da cinnet getirip aynı evde yaşadığı annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürerek firar eden evin oğlu Bursa'da yakalandı.
FİRAR ETTİ, BURSA'DA YAKALANDI
Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa'da yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen ve cinnet getirip ailesini öldüren B.Y.'nin polis ekiplerini görür görmez teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Öldürülen aile fertlerinin cenazeleri yakınlarının feryatlarının arasında evden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp morguna götürüldü.
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