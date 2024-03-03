İstanbul’da akıl almaz olay! Cennetten arsa vaadiyle yüzlerce insanı dolandırdı: Okunmuş su içip…

CEMAAT ÜYELERİ EVİNİ ARABASINI SATIP LİDERLERİNE VERDİ

Aradan geçen bir süre sonra yapılan başka bir toplantıda toplanan paranın yeterli olmadığı belirtilerek bu kez evi arabası, arsası olanın bunları satması ya da kredi çekmesi istendi. Cemaatin üyeleri bu talebi de kabul ederek yerine getirdi. Yapılan yardımların geri iadesinin yapılacağı söylenmesinin üzerinden geçen zamana rağmen fabrika kurulmamış çekilen krediler yavaş yavaş ödenemeyecek hale gelmeye başladı.