İstanbul’da akıl almaz olay! Cennetten arsa vaadiyle yüzlerce insanı dolandırdı: Okunmuş su içip…

İstanbul'da hasta bir vatandaş komşusunun önerisiyle gittiği bir kişinin kendisini okumasıyla şifa bulduğunu düşünerek kurduğu cemaate üye oldu. Skandal olay 2020-2021 yılları arasında meydana geldi. Yusuf C., geçirdiği bir hastalıktan dolayı tıbben kesin bir tedavi bulamadığı için komşusunun önerisiyle nefesi kuvvetli olduğu iddiasıyla İbrahim E., isimli kişiye yönlendirildi. Hastalığına tedavi arayan Yusuf C., eşi Neslihan C. ile gittiği İbrahim E.'ye ücreti karşılığında dua okumasını istedi.