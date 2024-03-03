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İstanbul’da akıl almaz olay! Cennetten arsa vaadiyle yüzlerce insanı dolandırdı: Okunmuş su içip…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
13:20
İstanbul’da akıl almaz olay! Cennetten arsa vaadiyle yüzlerce insanı dolandırdı: Okunmuş su içip…
İstanbul'da Yusuf C., geçirdiği hastalıktan dolayı kesin bir tedavi bulamadığını öğrendi. Komşusunun de önerisiyle nefesi kuvvetli olduğu iddiasıyla İbrahim E. isimli kişiye gitti. Okunmuş su içip sözde cemaate dahil olan Yusuf C., iyileştiğini iddia ederek akrabalarını da İbrahim E.'ye yönlendirdi. Peygamber Efendimiz ile görüştüğünü iddia eden İbrahim E., "Peygamber efendimizle görüştüm. Bana bir şirket kurup bunun üzerinden fabrika kurmamı söyledi. Size cenneti vaat ediyorum" diyerek cemaat üyelerinden para istedi. Kredi çekip evini satarak parayı İbrahim E'ye teslim eden vatandaşlar çok geçmeden dolandırıldığını fark ederek savcılığa gitti!