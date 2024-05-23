İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor

MİRAS SEBEBİYLE AĞABEYİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Cenazelerin en az 1 haftalık olduğu değerlendirilirken cesetlerin çürümeye başladığı belirlendi. Evde aileye ait bir tane de köpek olduğu ve köpeğin üzerinde kan olduğu belirtildi.