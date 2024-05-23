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İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
12:02
İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor
İstanbul Ümraniye'de birlikte yaşayan 88 yaşındaki anne Hatice Turan ve 47 yaşındaki oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu. Olay, ailenin kapısını çalan postacının evden gelen kötü kokuları fark etmesiyle ortaya çıkarken cesetlerin en az 1 haftalık olduğu ve çürümeye başladığı öğrenildi. Evde yapılan incelemede 4 adet boş kovan ve 1 silah ele geçirilirken cesetlerin birinin başından birinin de ensesinden vurulduğu tespit edildi. Polis anne Hatice Turan ile miras yüzünden davalık olan ve davayı kaybeden büyük oğlu Kenan Turan'ın peşine düştü.