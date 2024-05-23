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Haberler Yaşam İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 12:02

İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor

İstanbul Ümraniye'de birlikte yaşayan 88 yaşındaki anne Hatice Turan ve 47 yaşındaki oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu. Olay, ailenin kapısını çalan postacının evden gelen kötü kokuları fark etmesiyle ortaya çıkarken cesetlerin en az 1 haftalık olduğu ve çürümeye başladığı öğrenildi. Evde yapılan incelemede 4 adet boş kovan ve 1 silah ele geçirilirken cesetlerin birinin başından birinin de ensesinden vurulduğu tespit edildi. Polis anne Hatice Turan ile miras yüzünden davalık olan ve davayı kaybeden büyük oğlu Kenan Turan'ın peşine düştü.

MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor

Kan donduran olay, Çarşamba Günü saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi.

İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor

BİRİ ENSESİNDEN DİĞERİ BAŞINDAN VURULMUŞ
Evde yaşayan Hatice Turan (88) ve oğlu Kamil Turan (47)'nın yaşadığı daireden yanıt alamayan mahalle muhtarı ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi.

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İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor

Ekipler, evde iki kişiyi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor

Anne ve oğlunun cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde 4 kovan ve bir silah bulundu. İncelemelerde cesetlerden birinin başından diğerinin de ensesinden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İstanbul’da anne oğul ölü bulundu: Katil tanıdık çıktı! Tüm şehirde aranıyor

MİRAS SEBEBİYLE AĞABEYİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Cenazelerin en az 1 haftalık olduğu değerlendirilirken cesetlerin çürümeye başladığı belirlendi. Evde aileye ait bir tane de köpek olduğu ve köpeğin üzerinde kan olduğu belirtildi.

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