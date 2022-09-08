Haberler Yaşam İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:34

İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından soruluyor. Birçok ilde saatlerce su kesintisi yaşanacak. İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi araştırılabiliyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi hakkında detaylar…