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Haberler Yaşam İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi
Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:34

İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından soruluyor. Birçok ilde saatlerce su kesintisi yaşanacak. İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi araştırılabiliyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi hakkında detaylar…

İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İstanbul'da birçok ilçede akşama kadar su kesintisi yaşanacak. Bu sebeple vatandaşlar sular ne zaman gelecek, İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri sorusunu yöneltiyor. İSKİ su kesintisi arıza sorgulama ekranı üzerinden 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi öğrenilebilir.

İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

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İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

09.14 başlangıç – 13.00 bitiş

İstanbul’da birçok ilçede saatlerce su kesintisi yaşanacak! İSKİ arıza sorgulama ekranı ile 8 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

Avcılar

Yeşilkent Mahallesi

00.03 başlangıç – 10.30 bitiş

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