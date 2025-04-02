Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 17:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 17:18

İstanbul'da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!

İstanbul'da sosyal medyada başlayan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de destek verdiği genel boykot çağrısı beklenen etkiyi yaratmadı. SABAH, Başakşehir'de bulunan AVM içinde ve yemek katındaki yoğunluğu görüntüledi. Vatandaşlar, günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam ederken, birçok işletme hafta sonuna oranla daha fazla ziyaretçi ağırladı.

HUZEYFE ATICI
İstanbul’da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısında bulunmuştu.

İstanbul’da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!

Bu çağrıya özellikle genç seçmenler ve muhalif kesimler destek verirken, sahadaki gözlemler vatandaşların büyük bir bölümünün günlük alışkanlıklarını değiştirmediğini gösterdi.

Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!

GENEL BOYKOT KARARI

Boykot çağrısını daha ileriye taşıyan bazı üniversite öğrencileri, 2 Nisan'da daha kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurdu.

CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafı isyan ettirdi! Üye kartını böyle kırdı | Video

İstanbul’da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!

Sosyal medya üzerinden örgütlenen öğrenciler, özellikle büyük perakende zincirlerine yönelik bir protesto planladıklarını açıkladı. Bu çağrıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi.

İstanbul’da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!

KARŞILIK BULMADI: YOĞUNLUK YAŞANDI

CHP'nin boykot çağrısına rağmen İstanbul'da hayatın olağan akışına devam ettiği görüldü. Ana lokasyonlarda alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.