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İstanbul'da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
17:18
İstanbul'da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!
İstanbul'da sosyal medyada başlayan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de destek verdiği genel boykot çağrısı beklenen etkiyi yaratmadı. SABAH, Başakşehir'de bulunan AVM içinde ve yemek katındaki yoğunluğu görüntüledi. Vatandaşlar, günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam ederken, birçok işletme hafta sonuna oranla daha fazla ziyaretçi ağırladı.