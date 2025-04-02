İstanbul’da boykot çağrısı karşılık bulmadı! AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısında bulunmuştu.