İstanbul’da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...

BAHÇELİEVLER

NO: 35157389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157388

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BEGONYA sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157976

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158252

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.