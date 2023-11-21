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Haberler Yaşam İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:57

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) açıkladı. 21 Kasım 2023 Salı günü İstanbul'da 19 İlçe karanlığa gömülecek. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün İstanbul'un birçok ilçesine elektrik verilmeyecek. Bu noktada vatandaşlar o ilçeleri ve hangi saatler aralığında kesinti olacağını merak ediyor. İşte, 21 Kasım 2023 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler…

İstanbul’da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...

21 Kasım Salı günü İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı ilçelerde 1-2 saat aralığında süren kesintsi. bazı ilçe ve mahallelerde daha uzun süreli olacak. İşte, Elektrik kesintisi yaşanacak o ilçelerin listesi...

İstanbul’da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...

ARNAVUTKÖY

NO: 35159427

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah DUATEPE, GAFFAR, KARAGÜL, MECİDİYE, REDİF sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul’da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...

AVCILAR

NO: 35159365

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-771 sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158889

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...

BAĞCILAR

NO: 35158862

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/11/2023 08:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159528

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154503

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1640. sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da büyük elektrik kesintisi: 21 Kasım O ilçeler karanlığa gömülecek! Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Eyüp...

BAHÇELİEVLER

NO: 35157389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157388

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BEGONYA sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157976

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158252

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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