İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!

"2000 YILI ÖNCESİNDEKİ YAPILARI TEK TEK KONTROL ETMEMİZ GEREKİYOR"

Prof. Altan, "Bunların projeleri incelendiğinde de acaba üstüne sonradan bir kat çıkıldı mı, kaçak kat olayı var mı yok mu bunun kontrol edilmesi gerekiyor.