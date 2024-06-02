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Haberler Yaşam İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 14:06

İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!

Acı olay bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Çöken 3 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü 8 kişi de yaralandı. Çöken binayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul'da hemen hemen her sene 2-3 tane böyle olay yaşamaktayız. İstanbulumuzda 2 bin 3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmayan fakat zamanı gelince de böyle facialara sebep olan bir durumla karşılaştırıyor" ifadelerini kullandı.

DHA
İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!

İstanbul Küçükçekmece'de bu sabah korkunç bir olay yaşandı… Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı bina saat 08.40 sıralarında aniden çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkazında 1 kişinin öldüğü tespit edildi.

İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!

Özel bir üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, binanın enkazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alan, "Bu binanın 1988 yapımı olduğunu Vali bey de söyledi. 3 tane deprem yönetmeliğine tabi olmayan, 1998, 2007 ve 2018 deprem yönetmeliğine tabi olmayan bir bina.

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İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!

Bakın 3 tane deprem yönetmeliği geçmiş üzerinden. Acaba bu bina bunlara göre kontrol edilip dayanıklılığı tespit edildi mi, uygun mu, değil mi?

İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!

2018 deprem yönetmeliğine göre bunları kontrol ediyoruz, karotlar alıyoruz, acaba bu binada o var mı" diye konuştu.

İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!

"2000 YILI ÖNCESİNDEKİ YAPILARI TEK TEK KONTROL ETMEMİZ GEREKİYOR"
Prof. Altan, "Bunların projeleri incelendiğinde de acaba üstüne sonradan bir kat çıkıldı mı, kaçak kat olayı var mı yok mu bunun kontrol edilmesi gerekiyor.

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