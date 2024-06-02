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İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
14:06
İstanbul’da çöken bina sonrası korkutan açıklama: 2-3 bin bina saatli bomba gibi!
Acı olay bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Çöken 3 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü 8 kişi de yaralandı. Çöken binayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul'da hemen hemen her sene 2-3 tane böyle olay yaşamaktayız. İstanbulumuzda 2 bin 3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmayan fakat zamanı gelince de böyle facialara sebep olan bir durumla karşılaştırıyor" ifadelerini kullandı.