Haberler Yaşam İSTANBUL’DA DEV KESİNTİ: 22 ilçede elektrikler gidiyor! 16 saat sürecek (26 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)
Giriş Tarihi: 25.01.2026 13:47

İSTANBUL’DA DEV KESİNTİ: 22 ilçede elektrikler gidiyor! 16 saat sürecek (26 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)

İstanbul Avrupa yakasında yaşayanlar dikkat! BEDAŞ, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü için devasa bir bakım ve onarım operasyonu başlattı. Tam 22 ilçeyi kapsayan kesintilerde bazı mahalleler 16 saat boyunca karanlıkta kalacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe, sokak sokak 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi listesi…

İstanbul'da milyonlarca vatandaş haftanın ilk gününe elektrik kesintisi haberiyle başlıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yatırım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir planlı kesinti programı yayımladı. Bu gece yarısı başlayacak olan çalışmalar, İstanbul'un kalbi niteliğindeki birçok ilçeyi doğrudan etkileyecek.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Arnavutköy, Sultangazi, Sarıyer, Kağıthane, Avcılar, Bağcılar ve Beşiktaş başta olmak üzere toplam 22 ilçede kesinti uygulanacak. Çoğu bölgede 8-9 saat sürmesi beklenen kesintiler, operasyonun büyüklüğüne göre bir ilçede 16 saate kadar uzayacak.

İSTANBUL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? (26 OCAK 2026)

Vatandaşların en çok merak ettiği "Elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı mahalle mahalle değişkenlik gösteriyor: 9 saatlik kesintiler: Arnavutköy, Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde sabah 09:00'da başlayacak kesintilerin akşam 18:00 civarında bitmesi planlanıyor. 16 saatlik dev kesinti ise belirlenen kritik bir ilçede (operasyonun merkez üssü) kesintiler gece 00:00 itibarıyla başlayıp, ertesi gün öğleden sonraya kadar devam edecek.

İşte 26 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı tam listesi:

GAZİOSMANPAŞA

FATİH

FATİH

BÜYÜKÇEKMECE

KAĞITHANE

BAYRAMPAŞA

BEYOĞLU

KAĞITHANE

ŞİŞLİ

ARNAVUTKÖY

SARIYER

BAĞCILAR

SULTANGAZİ

KAĞITHANE

KAĞITHANE

BÜYÜKÇEKMECE

BAYRAMPAŞA

ARNAVUTKÖY

ZEYTİNBURNU

BEŞİKTAŞ

BEYOĞLU