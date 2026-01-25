İSTANBUL’DA DEV KESİNTİ: 22 ilçede elektrikler gidiyor! 16 saat sürecek (26 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)

İSTANBUL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? (26 OCAK 2026)

Vatandaşların en çok merak ettiği "Elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı mahalle mahalle değişkenlik gösteriyor: 9 saatlik kesintiler: Arnavutköy, Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde sabah 09:00'da başlayacak kesintilerin akşam 18:00 civarında bitmesi planlanıyor. 16 saatlik dev kesinti ise belirlenen kritik bir ilçede (operasyonun merkez üssü) kesintiler gece 00:00 itibarıyla başlayıp, ertesi gün öğleden sonraya kadar devam edecek.