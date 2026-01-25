Haberler
Yaşam
İSTANBUL’DA DEV KESİNTİ: 22 ilçede elektrikler gidiyor! 16 saat sürecek (26 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)
Giriş Tarihi: 25.01.2026 13:47
İSTANBUL’DA DEV KESİNTİ: 22 ilçede elektrikler gidiyor! 16 saat sürecek (26 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)
İstanbul Avrupa yakasında yaşayanlar dikkat! BEDAŞ, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü için devasa bir bakım ve onarım operasyonu başlattı. Tam 22 ilçeyi kapsayan kesintilerde bazı mahalleler 16 saat boyunca karanlıkta kalacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe, sokak sokak 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi listesi…