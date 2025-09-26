Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Eylül 2025 BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.09.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:42

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ); bugün bazı noktalarda aksamaların yaşanacağını duyurdu. Eyüpsultan, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beşiktaş, Bağcılar gibi nüfusun yoğun olduğu ilçeler de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında yer aldı. Vatandaşlar, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla detayları araştırırken BEDAŞ 26 Eylül 2025 Cuma günü yaşanacak planlı kesintileri duyurdu.

Bugün İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 23 ilçede bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Zeytinburnu, Başakşehir gibi yoğun nüfuslu ilçelerde pek çok vatandaş İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Eylül 2025 BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintinin biteceği saatler;

23 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK!

BEDAŞ'ın duyurusuna göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan birçok semtin kalabalık mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri, Şişli ve Küçükçekmece gibi ilçeler kesinti yapılacak bölgeler arasında yer alıyor.

İşte kesinti yaşanacak ilçelerden bazıları;

AVCILAR

2025-09-26 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-183, G-192, G-522, G-792 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 508., 510., 511., 512., 514., 516., 523., 531., AMASYALILAR sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

2025-09-26 09:00:00 - 19:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DENİZ, FİLİZ, GÜRÜN, LALE 1, OKUL ARKASI, SUSAM, YENİ YOL, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

2025-09-26 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah KALYONCU KULLUĞU sk / ÇUKUR mah BABACAN, CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, GENİŞ YOKUŞU, KADIN ÇIKMAZI, KALYONCU KULLUĞU, ZERDALİ, ÇUKUR, ŞEHİT NEVRES sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah SOLAK sk / ÇUKUR mah GENİŞ YOKUŞU, ZERDALİ, ÇUKUR sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 09:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, ELİF EFENDİ, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, YUNUS, ÖZGÜR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 09:00:00 - 19:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce -SÜTLÜCE mah sk / ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, KAZANCI YOKUŞU, MEBUSAN YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SOMUNCU sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI, BOL AHENK, HARİCİYE KONAĞI, KAZANCI YOKUŞU, KUTLU, MEBUSAN YOKUŞU, MERDİVEN ÇIKMAZI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, TİMSAH, UFAK, ÜLKER sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, TAŞ MERDİVEN, TAŞ MERDİVEN ARALIĞI sk / ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN, SELİME HATUN CAMİİ sk bölgelerinde 26/09/2025 10:00:00 - 26/09/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.