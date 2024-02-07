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Haberler Yaşam İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:01

İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Buna göre; İstanbul'un nüfusu ise 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. TÜİK'in verileri açıklamasının ardından İstanbul'un nüfus yapısının il il dağılımı merak konusu oldu. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? Zirvedeki il şaşırtmadı! İşte detaylar...

İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı

TÜİK verilerine göre; İstanbul'un nüfusu 20232te, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e düştü. İstanbul'un nüfusunun il il dağılımı da merak konusu oldu. Peki İstanbul'da en çok aslen nereli yaşıyor? İşte il il dağılımı...

İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı

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İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı

Kastamonu: 544.060.

İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı

Ordu: 515.544

İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı

Giresun: 482.530

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