İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı

TÜİK verilerine göre; İstanbul'un nüfusu 20232te, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e düştü. İstanbul'un nüfusunun il il dağılımı da merak konusu oldu. Peki İstanbul'da en çok aslen nereli yaşıyor? İşte il il dağılımı...