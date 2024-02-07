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İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
10:01
İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2023 verilerini paylaştı, zirvedeki il şaşırtmadı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Buna göre; İstanbul'un nüfusu ise 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. TÜİK'in verileri açıklamasının ardından İstanbul'un nüfus yapısının il il dağılımı merak konusu oldu. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? Zirvedeki il şaşırtmadı! İşte detaylar...