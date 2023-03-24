Haberler Yaşam İstanbul'da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA'nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:36

İstanbul'da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA'nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası beklenen büyük Marmara depremi, gündemdeki yerini aldı. Uzmanlar sıradaki riskin bu bölgeyi etkileyeceğini söylüyor. İstanbul'da fay hattı geçen riskli ilçeler de megakentliler tarafından merak ediliyor. Üç ayrı fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde farkında olmamız gereken bir durum var ki; her an deprem riskiyle burun buruna yaşamaktayız. Bu noktada ise "İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve detaylar.