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Haberler Yaşam İstanbul'da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA'nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:36

İstanbul'da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA'nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası beklenen büyük Marmara depremi, gündemdeki yerini aldı. Uzmanlar sıradaki riskin bu bölgeyi etkileyeceğini söylüyor. İstanbul'da fay hattı geçen riskli ilçeler de megakentliler tarafından merak ediliyor. Üç ayrı fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde farkında olmamız gereken bir durum var ki; her an deprem riskiyle burun buruna yaşamaktayız. Bu noktada ise "İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve detaylar.

İstanbul’da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA’nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

Deprem risk haritası ile megakentte riskli görülen semtler de ortaya çıktı. İstanbul'daki riskli ilçeler, uzman isimlerden gelen Marmara deprem uyarısıyla beraber gündemde. Çoğu uzman bölgeyi etkileyecek büyük depremin oldukça yakın olduğunu savunuyor. Bu noktada "İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler hangileri?" şeklindeki sorular da çokça kez yanıt arıyor. İşte İstanbul'da fay hattı geçen ve olası bir depremde riskli görülen ilçeler…

İstanbul’da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA’nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ

İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da bir çok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul’da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA’nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ

1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

İstanbul’da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA’nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçeleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

İstanbul’da fay hattı geçen ve en riskli ilçeler hangileri? İşte AFAD ve MTA’nın açıkladığı 2023 İstanbul fay hattı geçen ilçeler güncel deprem risk haritası

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

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