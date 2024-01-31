İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelinin saat 02.45 sıralarında eğlence mekanına geldiği, içeri girdikten sonra hiç bir şey söylemeden eski kız arkadaşının olduğu masaya ateş ettiği görülüyor.

Müzikholdeki saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video