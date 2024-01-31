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Haberler Yaşam İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:07

İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!

İstanbul Sarıyer'de bir gazinoda çalışan konsomatris kadına aşık olan Yusuf H., çağırmasına rağmen masasına gelmeyen kadının oturduğu masadaki kişilere kurşun yağdırdı. Masadaki Ömer Danış ölürken, kuzeni Yunus Danış ağır yaralandı. Kaçan Yusuf H., Tuzla'da yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı kavganın şüphelisi Yusuf H., Cinayet Büro Amirliği'nde olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf H.'nin eğlence mekanına geldiği ve ateş ettiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!

Sarıyer, Huzur Mahallesinde bulunan bir müzikholde, dün gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda Yusuf H. (36), yaşanan tartışmanın ardından silahıyla ateş etmişti.

İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!

Şüphelinin hedef aldığı masada bulunan Ömer Daniş (30) vurularak hayatını kaybederken yanında bulunan Yunus Daniş yaralanmıştı. Saldırı sırasında masada bulunduğu öğrenilen iş yeri çalışanı iki kadın ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

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İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelinin saat 02.45 sıralarında eğlence mekanına geldiği, içeri girdikten sonra hiç bir şey söylemeden eski kız arkadaşının olduğu masaya ateş ettiği görülüyor.

Müzikholdeki saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi Yusuf H.'nin eğlence mekânında çalışan Burcu S. ile bir süre ilişki yaşadığı, ardından ayrıldıkları tespit edildi.

İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilerde, şüphelinin Burcu S.'yi, olay günü başka birileriyle otururken görünce sinirlenerek ateş ettiği belirlendi.

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