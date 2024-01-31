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İstanbul’da gazinoda cinayet: Konsomatris kadının saplantılı aşkı konuştu!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
16:07
İstanbul Sarıyer'de bir gazinoda çalışan konsomatris kadına aşık olan Yusuf H., çağırmasına rağmen masasına gelmeyen kadının oturduğu masadaki kişilere kurşun yağdırdı. Masadaki Ömer Danış ölürken, kuzeni Yunus Danış ağır yaralandı. Kaçan Yusuf H., Tuzla'da yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı kavganın şüphelisi Yusuf H., Cinayet Büro Amirliği'nde olayı bir anlık öfkeyle yaptığını söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf H.'nin eğlence mekanına geldiği ve ateş ettiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.