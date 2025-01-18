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Haberler Yaşam İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste
Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 13:49

İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste

Sömestr tatili başladı ve çocuklar karnelerini alarak iki haftalık bir tatilin keyfini sürmeye başladılar. Anne ve babalar da, çocuklarına hem karne hediyesi olarak hem de birlikte kaliteli zaman geçirerek unutulmaz anlar yaşatmak için yeni yerler keşfetmeye başladılar. Bu noktada ebeveynler arama motorları üzerinde "İstanbul'da ücretsiz müzeler hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İstanbul'da gezilecek ücretsiz müzeler listesi…

İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul’da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste

İstanbul'da bütçenizi zorlamadan keşfe çıkabileceğiniz birçok müze bulunuyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da gezilecek ücretsiz müzeler en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Çocuklarına hem karne hediyesi olarak hem de kaliteli zaman geçirerek unutulmaz anlar yaşatmak isteyen anne ve babalar, İstanbul'daki gezilecek yerleri araştırmaya başladılar. İşte, İstanbul'da gezilecek ücretsiz müzeler listesi…

İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul’da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste

UÇURTMA MÜZESİ
Girişler ücretsizdir.
Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, adından da anlaşılacağı gibi içerisinde binlerce uçurtmanın bulunduğu bir mekândır. Söz konusu müze, aynı zamanda ülkemizin ilk ve tek uçurtma müzesi olma özelliğini de taşımaktadır. Müze, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde konuşludur. Aziz Mahmut Hüdai Caddesinde bulunan müze, 09:00'da açılır, 17:00'da da kapatılır. İstanbul iline geldiğinizde, toplu taşıma araçlarından istifade ile kolay bir şekilde Uçurtma Müzesi'ne gidebilirsiniz. Müzeyi dolaşmak için 1 saatlik zaman ayırmanız yeterli olacaktır. Müzede bulunduğunuz süre içerisinde, uçurtma yapımı için atölyelerdeki aktivitelere de atılabilirsiniz.

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İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul’da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste

HABABAM SINIFI MÜZESİ

Hababam Sınıfı Müzesine ev sahipliği yapan Adile Sultan Kasrı İstanbul İlimizin Üsküdar ilçesindeki Velibağ Korusu içinde yer almaktadır. Türk Sinemasının başyapıtlarından Hababam Sınıfı, çekildiği günden günümüze halkın büyük beğenisini toplamış filmlerden biridir. Yeşilçam tarihinde en çok izlenme oranına sahip olan bu film 1974 yılında Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir. 2014 yılında Adile Sultan Kasrı, Hababam Sınıfı Müzesi olarak ziyaretçilere açılmıştır. Müzede filme ve oyunculara dair pek çok hatır balmumu heykeller sergilenmektedir. Kasrın tamamı müze değildir, filmin çekildiği sınıf müze olarak ayrılan bölümdür.

İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul’da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste

İSTANBUL MODERN MÜZESİ

Ziyaret Saatleri
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar
10.00–18.00

Cuma
10.00–20.00

Pazartesi
Kapalı

Müze girişleri kapanış saatinden 30 dakika önce sona erer.

İstanbul Modern Sanat Müzesi, her yıl 1 Ocak'ta ve dini bayramların ilk günlerinde (30 Mart, 6 Haziran 2025) kapalıdır.

Perşembe günleri saat 10.00-14.00 arası Türkiye'de ikamet eden ziyaretçilere ücretsizdir.

Salı günleri saat 10.00-14.00 arası, 18-25 yaş aralığındaki Türkiye'de ikamet eden gençlere ücretsizdir.

İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul’da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ

Salı - Pazar 10.00 - 18.00

Girişler ücretsizdir.

Kapanış saatinden 15 dakika önce ziyaretçi kabulü sona erer.

Müzemiz 1 Ocak, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü ile Pazartesi günleri kapalıdır.

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