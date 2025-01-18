İstanbul’da Gezebileceğiniz Ücretsiz Müzeler 2025! Sömestr tatilinde İstanbul’da hangi müzeler ücretsiz? İşte o liste

UÇURTMA MÜZESİ

Girişler ücretsizdir.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, adından da anlaşılacağı gibi içerisinde binlerce uçurtmanın bulunduğu bir mekândır. Söz konusu müze, aynı zamanda ülkemizin ilk ve tek uçurtma müzesi olma özelliğini de taşımaktadır. Müze, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde konuşludur. Aziz Mahmut Hüdai Caddesinde bulunan müze, 09:00'da açılır, 17:00'da da kapatılır. İstanbul iline geldiğinizde, toplu taşıma araçlarından istifade ile kolay bir şekilde Uçurtma Müzesi'ne gidebilirsiniz. Müzeyi dolaşmak için 1 saatlik zaman ayırmanız yeterli olacaktır. Müzede bulunduğunuz süre içerisinde, uçurtma yapımı için atölyelerdeki aktivitelere de atılabilirsiniz.