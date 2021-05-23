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Haberler Yaşam İstanbul’da göbeğinde pusu: Yardım edin ölüyorum!
Giriş Tarihi: 23.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 10:40

’da göbeğinde pusu: Yardım edin ölüyorum!

'da dehşet dolu anlar yaşandı. 61 yaşındaki adam, pusu kuran husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden adam son anlarında "Ölüyorum, taksi çağırın" diye haykırdı. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları

İstanbul’da göbeğinde pusu: Yardım edin ölüyorum!

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.20 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden çıkan 61 yaşındaki Metin Atay, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınındaki "Diş Polikliniği" durağında otobüs beklemeye başladı.

İstanbul’da göbeğinde pusu: Yardım edin ölüyorum!

Atay beklediği esnada cerrahi maskeli bir şahıs, durağın arkasından dolanarak vatandaşların gözleri önünde Atay'a kurşun yağdırdı. Saldırının ardından sol ayak, sağ ve sol karın boşluğunda yaralanan adam can havliyle durağın arkasına kaçtı. Ağır yaralanan adam bir süre sonra durağın önünde yere yığıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul’da göbeğinde pusu: Yardım edin ölüyorum!

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren saldırgan durağın arkasından koşmaya başlıyor. Olayı gören duraktaki vatandaşlar ayağa kalkarak kaçışmaya başlıyor. Saldırgan kaçarken adama birkaç el daha ateş açıyor.

İstanbul’da göbeğinde pusu: Yardım edin ölüyorum!

Yaralı adam ve vatandaşlar can havliyle durağın arkasından koşuyor. Duraktaki bir kadın ise oturağın altına sığınıyor. Durağın içine gelen adam ardından yere yığılıyor.

İstanbul’da göbeğinde pusu: Yardım edin ölüyorum!

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada sokaktaki bir eczane çalışanları ağır yaralı adama müdahale etmeye başladı. O esnada "Ölüyorum taksi çağırın" diyen adama müdahale eden çalışanlar ise, "Ölmüyorsun zaten hastane de burada" dediği anlar da kameralara yansıdı.

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