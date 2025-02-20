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Haberler Yaşam İstanbul'da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul'da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:38

İstanbul'da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul'da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

İstanbul'da gece saatlerinde birçok ilçede görülen pembe bulut kümeleri, vatandaşların ilgisini çekti ve sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı. Kar yağışıyla birlikte oluşan bu sıra dışı manzara, hem merak hem de heyecan yarattı. Peki; İstanbul'da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul’da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

Gece saatlerinde İstanbul'da birçok ilçede gökyüzünü kaplayan pembe bulutlar, görenleri hayran bıraktı. Kar yağışının ardından oluşan bu manzara, adeta kartpostallık görüntüler sundu. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu doğa olayını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Peki; İstanbul'da gökyüzünde oluşan pembe bulutların sebebi ne, nasıl oluştu? İşte detaylar.

İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul’da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

İSTANBUL'DA GÖKYÜZÜNDE PEMBE BULUT KÜMELERİ GÖRÜLDÜ!

Gece saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde gökyüzünü kaplayan pembe bulut kümeleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu sıra dışı manzara, merak ve heyecan yaratarak birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul’da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

KAYNAĞI BELLİ OLDU

Gökyüzünde görülen pembe bulut kümesinin, bir doğa olayı olmadığı anlaşıldı.
Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi zemin ısıtma çalışmaları sırasında kullanılan ışık nedeniyle oluştuğu anlaşıldı.

İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul’da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

PEMBE BULUTLAR NEDEN VE NASIL OLUŞTU?
Bu tür renkli bulutların oluşumu, şehir ışıklarının kar kristalleri ve atmosferdeki su buharıyla etkileşime girmesiyle gerçekleşir. İstanbul gibi büyük şehirlerde sokak lambaları, araç farları ve reklam panoları gibi yapay ışık kaynakları, alçak irtifada yoğunlaşan bulutları aydınlatarak onlara pembe, turuncu ve kırmızımsı tonlar verebilir.

İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul’da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

Kar yağışı sırasında havadaki nem oranının artması ve ışık yansımalarının daha belirgin hale gelmesi, bu doğa olayını daha da etkileyici kılar.

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