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İstanbul'da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul'da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:38
İstanbul'da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul'da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?
İstanbul'da gece saatlerinde birçok ilçede görülen pembe bulut kümeleri, vatandaşların ilgisini çekti ve sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı. Kar yağışıyla birlikte oluşan bu sıra dışı manzara, hem merak hem de heyecan yarattı. Peki; İstanbul'da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?