İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri: İstanbul’da pembe bulutlar neden ve nasıl oluştu, sebebi ne?

PEMBE BULUTLAR NEDEN VE NASIL OLUŞTU?

Bu tür renkli bulutların oluşumu, şehir ışıklarının kar kristalleri ve atmosferdeki su buharıyla etkileşime girmesiyle gerçekleşir. İstanbul gibi büyük şehirlerde sokak lambaları, araç farları ve reklam panoları gibi yapay ışık kaynakları, alçak irtifada yoğunlaşan bulutları aydınlatarak onlara pembe, turuncu ve kırmızımsı tonlar verebilir.