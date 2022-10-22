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Haberler Yaşam İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 07:31

İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapalı olacak yolları duyurdu. 22 Ekim bugün bazı güzergahların 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı ifade edilirken, özellikle de belirlenen saat aralıklarında planı olan vatandaşlar "İstanbul'da bugün kapalı olan yollar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle yoğun olarak kullanılan Vatan caddesi de belirlenen sürede kullanılamayacak. Peki, 22 Ekim Bugün İstanbul'da kapalı olan yollar ve güzergahlar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak, neden kapalı? İşte tüm bu soruların yanıtı ve detaylar.

İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?

İstanbul'da kapalı olan yollar ve güzergahlar bugün binlerce İstanbullunun gündemine geliyor. Valilik tarafından yapılan duyuru ardından "İstanbul'da bugün kapalı olan yollar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak?" soruları da gündeme taşınmıştı. Trafiğe kapatılacak olan güzergahlara neden olarak ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası olarak gösterildi. Peki, 22 Ekim Bugün İstanbul'da kapalı olan yollar ve güzergahlar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak, neden kapalı? İşte tüm bu detaylar.

İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?

İSTANBUL'DA KAPALI OLAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Vatan Caddesi ve bu caddeye bağlanan yollar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın Vatan Caddesi'nde prova yapılacağı belirtildi. Prova dolayısıyla Vatan Caddesi ve caddeye bağlanan yolların saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?

Kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. D-100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl Caddesi ve Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddeleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı ile Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu güneyden Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır."

İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği duyuruldu.

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