İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim provaları nedeniyle trafiğe kapalı olacak yolları duyurdu. 22 Ekim bugün bazı güzergahların 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı ifade edilirken, özellikle de belirlenen saat aralıklarında planı olan vatandaşlar "İstanbul'da bugün kapalı olan yollar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle yoğun olarak kullanılan Vatan caddesi de belirlenen sürede kullanılamayacak. Peki, 22 Ekim Bugün İstanbul'da kapalı olan yollar ve güzergahlar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak, neden kapalı? İşte tüm bu soruların yanıtı ve detaylar.