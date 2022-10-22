İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar: 22 Ekim 2022 Bugün İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ne zaman saat kaçta açılacak, neden ve ne zamana kadar kapalı?

İstanbul'da kapalı olan yollar ve güzergahlar bugün binlerce İstanbullunun gündemine geliyor. Valilik tarafından yapılan duyuru ardından "İstanbul'da bugün kapalı olan yollar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak?" soruları da gündeme taşınmıştı. Trafiğe kapatılacak olan güzergahlara neden olarak ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası olarak gösterildi. Peki, 22 Ekim Bugün İstanbul'da kapalı olan yollar ve güzergahlar hangileri, ne zaman saat kaçta açılacak, neden kapalı? İşte tüm bu detaylar.