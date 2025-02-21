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İstanbul'da kar için yeni tarih verildi! İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi
Giriş Tarihi: 21.02.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
20:40
İstanbul'da kar için yeni tarih verildi! İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geldi. İstanbul dahil birçok ilde çarşamba günü başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birden düşen hava sıcaklıkları kar yağışıyla birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Bunun yayında karlı havanın etkisini daha da arttıracağı ifade edildi. İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi. Öte yandan İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? sorusuna uzman isimden cevap geldi. Peki kar yağışları devam edecek mi? İstanbul kar yeniden ne zaman yağacak? İstanbul'da okullar pazartesi tatil edilecek mi? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...