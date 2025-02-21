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Haberler Yaşam İstanbul'da kar için yeni tarih verildi! İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi
Giriş Tarihi: 21.02.2025 20:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:40

İstanbul'da kar için yeni tarih verildi! İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geldi. İstanbul dahil birçok ilde çarşamba günü başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birden düşen hava sıcaklıkları kar yağışıyla birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Bunun yayında karlı havanın etkisini daha da arttıracağı ifade edildi. İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi. Öte yandan İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? sorusuna uzman isimden cevap geldi. Peki kar yağışları devam edecek mi? İstanbul kar yeniden ne zaman yağacak? İstanbul'da okullar pazartesi tatil edilecek mi? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

İstanbul’da kar için yeni tarih verildi! İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi

İstanbul'da çarşamba günü başlayan kar yağışları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için uyarı üstüne uyarı geldi. Megakente bugün ve yarın için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu cevabını buldu! İşte kar yağışı ile ilgili il il tüm detaylar...

İstanbul’da kar için yeni tarih verildi! İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi

VALİ GÜL DUYURDU: HAFTA SONU KURSLARA ARA VERİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

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İstanbul’da kar için yeni tarih verildi! İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi

VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU
İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle şehir hatları vapur seferleri durduruldu.

İstanbul’da kar için yeni tarih verildi! İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi

KAR YAĞIŞI YENİDEN KUVVETLENDİ
İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetini artıran kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde de kar yağışı kısa süreli tipi şeklinde etkisini gösteriyor. Silivri'de ise kar hafif şekilde aralıklarla yağıyor.

Gün içinde aralıklarla görülen güneşli havanın etkisiyle bazı bölgelerde eriyen kar örtüsü, yağışın yeniden başlamasıyla tekrardan oluştu.

İstanbul’da kar için yeni tarih verildi! İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Cevap geldi

Okulların tatil olması ve insanların kendi araçları yerine toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanmıyor ancak bazı bölgelerde toplu ulaşımda yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.15 itibarıyla yüzde 38 olarak kaydedildi.

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