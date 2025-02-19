İstanbul’da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul’da 20-21 Şubat’ta...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit İstanbul'da beklenen kar yağışına dair açıklamalarda bulundu. Macit, Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini ve kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olup hafta başına kadar devam edeceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?