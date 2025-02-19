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Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:21

İstanbul'da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul'da 20-21 Şubat'ta...

Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olurken, birçok ilde kar yağışı başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok il için uzmanlar kar yağışı için tarih vererek uyarırken, sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Kar yağışının ilk etapta önce Anadolu yakasında etkili olacağı bildirilirken gözler kar yağışı açıklanlarına çevrildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, detaylar...

İstanbul’da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul’da 20-21 Şubat’ta...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit İstanbul'da beklenen kar yağışına dair açıklamalarda bulundu. Macit, Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini ve kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olup hafta başına kadar devam edeceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İstanbul’da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul’da 20-21 Şubat’ta...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceği belirtilen açıklamada, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu.

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İstanbul’da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul’da 20-21 Şubat’ta...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İstanbul’da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul’da 20-21 Şubat’ta...

"EN DÜŞÜK SICAKLIKLARIN -1 İLE -2'YE DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul’da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul’da 20-21 Şubat’ta...

KAR YAĞIŞI İLK ÖNCE ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLACAK!

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

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