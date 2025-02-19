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İstanbul'da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul'da 20-21 Şubat'ta...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:21
İstanbul'da kar yağışı başladı mı, ne kadar sürecek? Uzmanlar tarih vererek uyardı! İstanbul'da 20-21 Şubat'ta...
Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olurken, birçok ilde kar yağışı başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok il için uzmanlar kar yağışı için tarih vererek uyarırken, sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Kar yağışının ilk etapta önce Anadolu yakasında etkili olacağı bildirilirken gözler kar yağışı açıklanlarına çevrildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, detaylar...