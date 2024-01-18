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İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
17:14
İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!
İBB tarafından yapımı devam eden Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı çalışmalarının yapıldığı alanda meydana gelen göçük sebebiyle yolda çukur oluştu. Ekiplerin bölgede önlem aldığı sırada bitişik iki bina çöktü. Daha önce boşaltıldığı belirtilen binanın çökmesi nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.