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Haberler Yaşam İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 17:14

İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

İBB tarafından yapımı devam eden Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı çalışmalarının yapıldığı alanda meydana gelen göçük sebebiyle yolda çukur oluştu. Ekiplerin bölgede önlem aldığı sırada bitişik iki bina çöktü. Daha önce boşaltıldığı belirtilen binanın çökmesi nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.

MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

İBB tarafından yapımı devam eden Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı çalışmalarının yapıldığı alanda meydana gelen göçük sebebiyle yolda çukur oluştu.

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İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

Ekiplerin bölgede önlem aldığı sırada bitişik iki bina çöktü.

SON DAKİKA: Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! O anlar kamerada | Video

İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

Daha önce boşaltıldığı belirtilen binanın çökmesi nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

Olay, öğle saatlerinde Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı Kazım Karabekir istasyonunda, kuyruk tüneli ile peron bağlantısının birleşmesine 5 metre mesafe kala göçük meydana geldi.

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