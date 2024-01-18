Video Yaşam Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

18.01.2024 | 12:23

İstanbul Ümraniye'de metro çalışması sırasında üç katlı bina çöktü. Binanın yıkılmadan önce tahliye edildiği belirtildi.

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