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Haberler Yaşam İstanbul'da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:57

İstanbul'da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...

İstanbul Büyükçekmece'de yaşadığı 4 katlı binanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunan 42 yaşındaki Lojistik firması müdürü Bora Engin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Engin'in aynı binadan komşusu ve sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen M.N.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin evinde kanlı ayakkabı ve yeni yıkanmış kıyafetler bulundu. İfadesinde yönetici olduğum için olayı duyunca otoparka gittim kanlar oradan gelmiş olabilir dese de otoparka ondan başka giriş çıkış yapan olmadığı anlaşıldı. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...

Olay, dün Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

İstanbul’da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...

HUSUMETLİ KOMŞU İLE 2 AY ÖNCE TARTIŞMIŞ

Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında Engin'in 2 ay önce sitede yönetici olan komşusu M.N.O. İle tartışma yaşadığı ve aralarında tehdit ve hakaretten şikayet kaydı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheler o site yöneticisine çevrildi. Ekipler incelenen kamera görüntülerinde de otoparka M.N.O.'nun aracından başka giriş çıkış yapan kişi tespit edemedi.

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İstanbul’da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...

KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular üzerine Cinayet Büro ekipleri şüpheli M.N.O.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın evinde Aynı binadaki komşusu tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Engin'in katili olduğu öne sürülen komşu M.N.O. Gözaltına alındı. Cinayet Büro Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli sordulanmak üzere Gayrettepe Emniyet binasına getirildi.

İstanbul’da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...

KANLI AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ

Binanın yönetici olduğu Şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 adet kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet ve kardeşi adına kayıtlı 2 adet ruhsatlı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahsın aracında da kan lekeleri olduğu belirlendi.

İstanbul’da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...

KANLI AYAKKABIYI BÖYLE SAVUNDU

İfadesinde ben bina yöneticisi olduğum için olayı duyunca otoparka indim ayakkabımdaki kan o yüzden olmuştur diyen M.N.O.'nun çelişkili ifadesi Cinayet Büro Dedektiflerini inandıramadı.

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