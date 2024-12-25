Haberler
Yaşam
İstanbul'da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
13:57
İstanbul'da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...
İstanbul Büyükçekmece'de yaşadığı 4 katlı binanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunan 42 yaşındaki Lojistik firması müdürü Bora Engin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Engin'in aynı binadan komşusu ve sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen M.N.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin evinde kanlı ayakkabı ve yeni yıkanmış kıyafetler bulundu. İfadesinde yönetici olduğum için olayı duyunca otoparka gittim kanlar oradan gelmiş olabilir dese de otoparka ondan başka giriş çıkış yapan olmadığı anlaşıldı. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.