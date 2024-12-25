İstanbul’da otoparkta ölü bulunmuştu! Sır gibi ölümde gerçekler ortaya çıktı! Kanlı ayakkabı detayı...

HUSUMETLİ KOMŞU İLE 2 AY ÖNCE TARTIŞMIŞ

Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında Engin'in 2 ay önce sitede yönetici olan komşusu M.N.O. İle tartışma yaşadığı ve aralarında tehdit ve hakaretten şikayet kaydı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheler o site yöneticisine çevrildi. Ekipler incelenen kamera görüntülerinde de otoparka M.N.O.'nun aracından başka giriş çıkış yapan kişi tespit edemedi.