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İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
09:54
İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzman isimlere göre pazar akşamı megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak. Termometreler -4 ila -5 dereceye kadar düşecek. Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul Valiliği, hafta sonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verdi. Bu gelişmelerle birlikte öğrenciler ve veliler "İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yetkililerin konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, detaylar.