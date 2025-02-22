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Haberler Yaşam İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:54

İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzman isimlere göre pazar akşamı megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak. Termometreler -4 ila -5 dereceye kadar düşecek. Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul Valiliği, hafta sonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verdi. Bu gelişmelerle birlikte öğrenciler ve veliler "İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yetkililerin konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, detaylar.

İstanbul’da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?
İstanbul Valiliği, hafta sonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Uzman isimler hava sıcaklıklarının -4 ila -5 dereceye kadar düşeceği belirtiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarılar, İstanbul'u etkisi altına alan sert kış koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Peki, İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar var mı yok mu?
İstanbul’da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

VALİ DUYURDU: İSTANBUL'DA SINAV VE EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle haftasonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

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İstanbul’da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Meteoroloji uzmanı Prof. Dr Orhan Şen yoğun kar yağışlarına dikkat çekti ve Pazartesi günü okulların tatil olabileceğini kaydetti.

İstanbul’da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA SICAKLIK -4 DERECEYE DÜŞECEK

"Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senenin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."

İstanbul’da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

PAZARTESİ İSTANBUL'DA KAR YOK!

"Kar yağışı aralıklı olarak başladı. Kuvvetli olarak devam edecek. Yaklaşık olarak burada kar 40 cm'ye yakın. Kar yarın da devam edecek. Pazar öğlene kadar devam edecek. Pazartesi İstanbul'da kar yok. Bu kar yağışı İstanbul'da son olacak mı diye soruyorlar ama Mart başında tekrar kar görebiliriz. 1987'deki Mart karında yerde 15 gün kalmıştı. Buzlanmaya dikkat edilmesi lazım. Akşam Yollarda gizli buzlanmaya dikkat edeceğiz."

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