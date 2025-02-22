İstanbul’da Pazartesi okullar tatil mi? Megakent bu senenin en soğuk gününü yaşayacak! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

PAZARTESİ İSTANBUL'DA KAR YOK!

"Kar yağışı aralıklı olarak başladı. Kuvvetli olarak devam edecek. Yaklaşık olarak burada kar 40 cm'ye yakın. Kar yarın da devam edecek. Pazar öğlene kadar devam edecek. Pazartesi İstanbul'da kar yok. Bu kar yağışı İstanbul'da son olacak mı diye soruyorlar ama Mart başında tekrar kar görebiliriz. 1987'deki Mart karında yerde 15 gün kalmıştı. Buzlanmaya dikkat edilmesi lazım. Akşam Yollarda gizli buzlanmaya dikkat edeceğiz."