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Haberler Yaşam İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:29

İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!

İstanbul'da iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış iki ayrı erkek cesedi bulundu. Ekipler kol, bacak parçaları ile kanlı battaniyeye ulaşırken bölge sakinleri, "Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu! Öte yandan yapılan incelemelerde cesedin kimliği belli oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!

Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü.

İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!

Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi.

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İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!

İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!

"İKİ ARKA SOKAKTA DA..."

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi.

İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!

"PARÇA PARÇA ARIYORLAR!"

Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

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