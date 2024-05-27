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İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
15:29
İstanbul’da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
İstanbul'da iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış iki ayrı erkek cesedi bulundu. Ekipler kol, bacak parçaları ile kanlı battaniyeye ulaşırken bölge sakinleri, "Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu! Öte yandan yapılan incelemelerde cesedin kimliği belli oldu.