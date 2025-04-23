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Haberler Yaşam İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:52

İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?

İstanbul'daki okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi sorusu araştırma konusu oldu. Silivri depremi sonrası, megakentteki öğrenciler 24-25 Nisan'da İstanbul'daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı sorularıyla araştırma yaparken YÖK Başkanı Erol Özvar merak edilen soruya yanıt verdi.

İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?

Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Meydana gelen artçı depremler korkuturken İstanbul'daki okullarda eğitime iki gün ara verildi. Bunun üzerine yarın İstanbul'da üniversiteler tatil mi, 24-25 Nisan'da İstanbul'daki üniversitelerde ders var mı gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları...

İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?

YARIN İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar 24-25 Nisan (Perşembe ve Cuma) tarihlerinde İstanbul'daki üniversitelerde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

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İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?
YÖK Başkanı Özvar'ın açıklaması şu şekilde;
"Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir"
İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?

Buna göre, İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra üniversitelerde de iki gün eğitime ara verilecek.

İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?

Ayrıca, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır" denildi.