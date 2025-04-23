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İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
16:52
İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Silivri depremi sonrası 24-25 Nisan’da İstanbul’daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı?
İstanbul'daki okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi sorusu araştırma konusu oldu. Silivri depremi sonrası, megakentteki öğrenciler 24-25 Nisan'da İstanbul'daki üniversiteler yarın tatil mi, ders var mı sorularıyla araştırma yaparken YÖK Başkanı Erol Özvar merak edilen soruya yanıt verdi.