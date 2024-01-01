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İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
10:00
İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!
İstanbul'da avukat İbrahim T., haciz işlemleri için Arnavutköy'deki bir iş yerine gitti. Bu sırada şirket çalışanı tarafından öldüresiye darp edildi! Göz, çene ve burun bölgesine yumruk darbeleri alan İbrahim T. canını zor kurtarabildi! Olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan avukatın anlattıkları, şiddetin boyutunu gözler önüne serdi: Dakikalarca…