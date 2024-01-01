İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!

ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ

Şirket yetkilisi İsmail Y., ve çalışanı Umut A., avukatların haciz için işletmelerine geldiğini öğrenince olay yerine geldi. İddiaya göre Avukat İbrahim T., şirketi gezdiği sırada Umut A., ile sözlü tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine yine iddiaya göre Umut A., Avukat İbrahim T.'yi darp etmeye başladı. Göz, çene ve burun bölgesine yumruk darbeleri alarak yaralanan genç avukat yanında bulunan memurların müdahalesiyle zor kurtarıldı.