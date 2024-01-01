Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 10:00

İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!

İstanbul'da avukat İbrahim T., haciz işlemleri için Arnavutköy'deki bir iş yerine gitti. Bu sırada şirket çalışanı tarafından öldüresiye darp edildi! Göz, çene ve burun bölgesine yumruk darbeleri alan İbrahim T. canını zor kurtarabildi! Olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan avukatın anlattıkları, şiddetin boyutunu gözler önüne serdi: Dakikalarca…

Armağan YILMAZ
İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!

Korkunç olay 4 Aralık'ta İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Avukat İbrahim T., müvekkilinin bir iş yerinde işyerinden alacağını tahsil edemeyince tahsil edemeyince icra yoluna gitti. Olay günü icra memurlarıyla birlikte haciz işlemleri için işletmeye giden avukat, burada yetkililere fabrikayı gezeceğini söyledi.

İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!

ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ

Şirket yetkilisi İsmail Y., ve çalışanı Umut A., avukatların haciz için işletmelerine geldiğini öğrenince olay yerine geldi. İddiaya göre Avukat İbrahim T., şirketi gezdiği sırada Umut A., ile sözlü tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine yine iddiaya göre Umut A., Avukat İbrahim T.'yi darp etmeye başladı. Göz, çene ve burun bölgesine yumruk darbeleri alarak yaralanan genç avukat yanında bulunan memurların müdahalesiyle zor kurtarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!

KARAKOLDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Aldığı darbeler sonrası hastaneye giden genç Avukat darp raporu aldı. Karakola giderek şikayetçi olan İbrahim T., ifadesinde, 'Haciz mahallinde avukat olmam nedeniyle icra yapmam için bulunuyordum. Haciz için gittiğim işletmede darp edildim. Bu duruma tanık olan meslektaşlarım mevcuttur, davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şikâyet sonrası Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine şirket sahibi İsmail Y. ve çalışan Umut A. gözaltına alındı. Adliyede ifade veren şüpheliler söz konusu şahsı darp etmediklerini aralarında sadece sözlü tartışma yaşandığını ifade ettiler.

İstanbul’da vahşet! Avukat haciz için gitti öldüresiye dayak yedi: Dakikalarca yumrukladılar!

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Umut A., 'Görevi Yaptırmamak için Direnme' ve 'Kamu Görevlisini Kasten Yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken şirket sahibi İsmail Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA