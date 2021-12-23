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Haberler Yaşam İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul'da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:06

İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul'da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?

İstanbul'da an itibarıyla başlayan kar yağışı sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu için gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Beklenen yağış sabah saatleriyle beraber megakentin birçok ilçesinde etkili olurken bu noktada "İstanbul'da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi olacak, oldu mu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Henüz bu konuyla ilgili açıklama bulunmazken yağışın ulaşımı aksattığı durumda 1 günlük eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi olacak, oldu mu? İşte tüm detaylar...

İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul’da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?

Beklenen yağışı İstanbul'da etkili olmaya başlarken milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisinin gözü okulların kar tatili olup olmayacağı konusuna çevrildi. "İstanbul'da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi olacak, oldu mu?" sorular bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yağışların ulaşımı engellediği durumlarda genel olarak eğitim öğretime valilikler tarafından ara veriliyor. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapılacak. Buna göre; 24 Aralık 2021 İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak, oldu mu? İşte tüm detaylar...

İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul’da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?

Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle özellikle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sarıyer ve diğer birçok ilde kar yağışı görülürken, Başakşehir'deki yoğun yağış nedeniyle yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

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İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul’da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?

Kar yağışının megakenti etkisi altına almasının ardından ise yarın yani 24 Aralık tarihinde eğitim öğretime ara verip verilmeyeceği sorgulanıyor.

İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul’da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?

Ancak henüz İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul’da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?

İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

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