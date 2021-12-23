İstanbul’da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi oldu? Valilik açıklaması ile İstanbul’da okullar kar tatili olacak mı, oldu mu?

İstanbul'da an itibarıyla başlayan kar yağışı sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu için gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Beklenen yağış sabah saatleriyle beraber megakentin birçok ilçesinde etkili olurken bu noktada "İstanbul'da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi olacak, oldu mu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Henüz bu konuyla ilgili açıklama bulunmazken yağışın ulaşımı aksattığı durumda 1 günlük eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın 24 Aralık 2021 okullar tatil mi olacak, oldu mu? İşte tüm detaylar...