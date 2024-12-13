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Giriş Tarihi: 13.12.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 06:44

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH'a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve 53 yıldır süren Esad diktatörlüğünün sona ermesiyle yıllar önce ülkelerinden kaçarak başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere sığınan Suriyeliler bir umut ışığı buldu. İstanbul'da bulunan Suriyeliler de ülkelerine dönmek için gün saymaya başladı. Ülkelerindeki olumlu gelişmelerle sevinç yaşayan Suriyeliler, duygularını SABAH'a anlattı.

Batuhan ALTINBAŞ
Mustafa KAYA
İstanbul’da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

Zalim Esad rejiminin sona ermesi, yıllar önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için umut oldu. İstanbul'da yaşayan Suriyeli esnaf ve zanaatkârlar, vatanlarına yeniden dönmeye hazırlanıyor. Suriyeliler, "Geri dönüp vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız" diyor.

İstanbul’da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

"2-3 AY İÇİNDE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Market işleten Apo Jehab (30): "Şam'dan Türkiye'ye geleli 10 sene oldu. Öğrenciydim, Esad'ın zulmünden kaçıp ailemle Türkiye'ye geldim. Orada 2014'de bir arkadaşımı Sednaya Hapishanesi'ne atmışlardı. Oranın en kötü hapishanesiydi. Bir daha haber alamadım. İnşallah 2-3 ay sonra dönmeyi düşünüyoruz. Türkiye'ye de misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim."

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İstanbul’da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

"GİDİNCE TOPRAĞIMI ÖPECEĞİM"

Aktar işleten Bilal El Ghabra: "2015'te Şam'dan geldim. Esad doğduğum ve büyüdüğüm yeri harap etti. Hayat çok zor ve adaletsizdi. Zalimler ve hırsızlar tarafından yönetiliyorduk. İnşallah yakında tamamen Suriye'ye döneceğiz. Varınca toprağımı öpeceğim. Orada da aktarcıydım. Türk halkına devletine çok teşekkür ediyorum. Başta biraz zorlandık ama alıştık. Suriye düzelince biz de sizleri bekleriz, misafirimiz olursunuz."

İstanbul’da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

"ESAD BİR DİKTATÖRDÜ"

Muhasebeci Ahmed Asıf (30): "Rakka'da inşaat mühendisiydim. Esad bir diktatördü, bize çok zulmetti, katliamlar yaptı, üzerimize bombalar yağdırdı. Artık gitti, çok mutluyum. Burada muhasebe işleriyle uğraşıyorum. İnşallah PKK'lı teröristler de kovularak 2 güne Rakka da temizlenir. 1-2 aya Suriye'ye döneceğim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok teşekkür ederim. İnşallah hayatımı Suriye'de sürdüreceğim."

İstanbul’da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Lokantacı Muhammed Emir (27): "Hayatımız mahvolmuştu, seneler sonra içimizde bir umut oldu. Yeni Suriye'den çok umutluyuz. 15 gün sonra gitmeyi düşünüyorum. Burada bize çok iyi davrandılar, Allah razı olsun. İnşallah ilerleyen günlerde Suriye daha da gelişecek ve çok güzel bir yer olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Kardeşliğimiz devam edecek. İyi ki varsınız."

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