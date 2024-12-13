Giriş Tarihi: 13.12.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
06:44
İstanbul'da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH'a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!
Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve 53 yıldır süren Esad diktatörlüğünün sona ermesiyle yıllar önce ülkelerinden kaçarak başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere sığınan Suriyeliler bir umut ışığı buldu. İstanbul'da bulunan Suriyeliler de ülkelerine dönmek için gün saymaya başladı. Ülkelerindeki olumlu gelişmelerle sevinç yaşayan Suriyeliler, duygularını SABAH'a anlattı.