İstanbul’da yaşayan Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız!

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Lokantacı Muhammed Emir (27): "Hayatımız mahvolmuştu, seneler sonra içimizde bir umut oldu. Yeni Suriye'den çok umutluyuz. 15 gün sonra gitmeyi düşünüyorum. Burada bize çok iyi davrandılar, Allah razı olsun. İnşallah ilerleyen günlerde Suriye daha da gelişecek ve çok güzel bir yer olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Kardeşliğimiz devam edecek. İyi ki varsınız."