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İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Aksoy uyardı! "Asıl tehlike o bölgede..."
Giriş Tarihi: 24.04.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
15:47
İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Aksoy uyardı! "Asıl tehlike o bölgede..."
Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından o bölgeler arasındaki sismik boşluğun büyük bir deprem riski taşıdığını açıkladı. "Bu bölge uzun zamandır deprem üretmiyor. Depremin meydana gelme süresi dolmuş, ancak henüz ortaya çıkmamış. Bu alan riskli görünüyor," ifadelerini kullandı.