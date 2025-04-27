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Haberler Yaşam İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:28

İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!

İstanbul polisi, kurdukları internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. 3 ay süren teknik takibin ardından 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında, edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa sürüklenen 2 kadın ise kurtarıldı.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!

Polis ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin internet sitesi üzerinden kendilerine başvuran kişilerin evlerine ya da otellere kadın gönderdikleri belirlendi.

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İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!

Takip edilen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde toplam 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!

Evlerde yapılan aramada bir miktar para ile 10 adet cep telefonu ve 2 adet tablet ele geçirildi.

İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!

Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheli adli kontrol şartıyla, bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.