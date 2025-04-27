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İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
10:28
İstanbul’daki fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: İnternet sitesi bile kurmuşlar!
İstanbul polisi, kurdukları internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. 3 ay süren teknik takibin ardından 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında, edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa sürüklenen 2 kadın ise kurtarıldı.