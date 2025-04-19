İstanbul’daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı

"ŞİKÂYET ETTİM, YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın SABAH'a konuştu. Olayın yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ifade eden kadın, asıl mağdurun kardeşi olduğunu belirterek "Konuyla ilgili CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na şikâyet ederek yapmam gerekeni yaptım. Tam olarak şikâyetimde yazdığım gibi her şey. İnşallah hastane de kapatılmıştır." diye konuştu.