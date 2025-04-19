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Haberler Yaşam İstanbul'daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.04.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 06:47

İstanbul'daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı

İstanbul'da özel bir kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta artırımı yapıp yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde satan şebekenin genç kadınlarla yazışmalarına ve konuyu ihbar eden kadına SABAH ulaştı. Korkunç yazışmalarda şebeke üyesinin mağdur kadınlara, "Ücreti, çıkardığın sağlıklı yumurta sayısı belirler. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz. Net olman lazım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur." dedi. İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın ise kardeşiyle irtibat kurulduğunu belirterek "Kardeşim öğrenciydi, paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde 'yasal' diyerek aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar. Ben öğrenince engel oldum." diye konuştu.

ARZU KAYA
İstanbul’daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de özel bir kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta artırımı yapıp yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde satışının yapıldığı iddialar üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul’daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı

"ŞİKÂYET ETTİM, YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın SABAH'a konuştu. Olayın yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ifade eden kadın, asıl mağdurun kardeşi olduğunu belirterek "Konuyla ilgili CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na şikâyet ederek yapmam gerekeni yaptım. Tam olarak şikâyetimde yazdığım gibi her şey. İnşallah hastane de kapatılmıştır." diye konuştu.

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İstanbul’daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı

"AKLINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Kardeşine teklifin WhatsApp üzerinden yapıldığını ve ona engel olduğunu söyleyen ihbarcı kadın "Kardeşim öğrenciydi. Paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar. 'Yasal zaten" falan diyerek. Ben öğrenince engel oldum." dedi.

İstanbul’daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı

İŞTE O YAZIŞMALAR

Usulsüz organizasyon yapan kişilerin genç kadınlara yazdığı korkunç detaylara da SABAH ulaştı.

İstanbul’daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı

Yazışmalarda şüpheli kişinin, "Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Kıbrıs'tan olursa Kıbrıs'a, Tiran'dan olursa Tiran'a gidersin." dediği görüldü.