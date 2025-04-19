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İstanbul'daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.04.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
06:47
İstanbul'daki kadın doğum kliniğinde skandal: Usulsüz yumurta satışı kan dondurdu! Korkunç yazışmalar ortaya çıktı
İstanbul'da özel bir kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta artırımı yapıp yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde satan şebekenin genç kadınlarla yazışmalarına ve konuyu ihbar eden kadına SABAH ulaştı. Korkunç yazışmalarda şebeke üyesinin mağdur kadınlara, "Ücreti, çıkardığın sağlıklı yumurta sayısı belirler. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz. Net olman lazım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur." dedi. İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın ise kardeşiyle irtibat kurulduğunu belirterek "Kardeşim öğrenciydi, paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde 'yasal' diyerek aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar. Ben öğrenince engel oldum." diye konuştu.