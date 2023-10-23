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Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 09:55

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

İstanbullulara uyarı geldi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Tam 21 ilçeye elektrik verilmeyeceği açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), resmi internet sitesi üzerinden elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri tek tek paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda yer alan belirli ilçelerde gerçekleştirilecek kesinti çalışmaları nedeniyle elektrik aralıklı olarak kesilecek. İlçe ilçe saat verildi. Buna göre, bazı ilçelerdeki kesinti süresi ise tam 6 saati bulacak. İşte, 23 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 21 ilçe...

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat! Megakentte elektrik hatları üzerinde çalışmalar yapılırken belirlenen saatler arasında ilçe bazlı elektrik kesintisi yapılabiliyor.

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

Konu ile ilgili olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamaya göre, belirli ilçelerde gerçekleştirilecek kesinti çalışmaları nedeniyle elektrik aralıklı olarak kesintiye uğrayacak.

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İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

BU İLÇELER DİKKAT!

23 Ekim 2023 Pazartesi günü tam 21 ilçeye elektrik verilemeyecek.

Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Eyüpsultan ve Fatih gibi ilçeleri etkileyecek planlı elektrik kesintisi, bazı ilçelerde 6 saati bulacak.

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

UZUN SÜREBİLİR

Elektrik kesintisinin ne kadar süreceği hakkında kesin bir açıklama yapılmazken kesinti süresinin uzun olabileceğine dikkat çekiliyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların, 23 Ekim Pazartesi günü yapılacak planlı elektrik kesintisinin birkaç saat sürebileceğini hesaba katarak gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

Kesinti sırasında temel ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

İşte, BEDAŞ'ın verilerine göre 23 Ekim bugün İstanbul'da kesinti yapılacak ilçeler şöyle:

SON DAKİKA