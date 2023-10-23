Haberler Yaşam İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 09:55

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 6 saat karanlığa gömülecek! Tam 21 ilçede elektrik kesintisi olacak

İstanbullulara uyarı geldi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Tam 21 ilçeye elektrik verilmeyeceği açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), resmi internet sitesi üzerinden elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri tek tek paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda yer alan belirli ilçelerde gerçekleştirilecek kesinti çalışmaları nedeniyle elektrik aralıklı olarak kesilecek. İlçe ilçe saat verildi. Buna göre, bazı ilçelerdeki kesinti süresi ise tam 6 saati bulacak. İşte, 23 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 21 ilçe...