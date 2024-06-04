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İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi! 4-5 Haziran BEDAŞ kesinti sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:34
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi! 4-5 Haziran BEDAŞ kesinti sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik kesintisi listesiyle gündemdeki yerini aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ)
kesinti sorgulama ve arıza bilgisi ile 'elektirkler ne zaman gelecek' sorusuna yanıt aranıyor. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü gibi tam 19 ilçede yaşanacak kesintiler 4-5 Haziran tarihiyle paylaşıldı. İşte, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama...