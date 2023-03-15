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İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
09:46
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 10 ilde büyük hasarlara neden olurken, onbinlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından akıllara yine İstanbul depremi geliyor. Uzman isimler İstanbul depremi için peş peşe uyarılarda bulunurken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş İstanbul için 4 senaryo ortaya attı. istanbul'un en riskli ilçeleri de belli oldu. İşte olası İstanbul depremi için 4 farklı senaryo...