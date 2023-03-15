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Haberler Yaşam İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:46

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 10 ilde büyük hasarlara neden olurken, onbinlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından akıllara yine İstanbul depremi geliyor. Uzman isimler İstanbul depremi için peş peşe uyarılarda bulunurken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş İstanbul için 4 senaryo ortaya attı. istanbul'un en riskli ilçeleri de belli oldu. İşte olası İstanbul depremi için 4 farklı senaryo...

İHA
İstanbul’un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Birçok senaryonun ortaya atıldığı beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı analizler yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, şehirdeki 260 bin binanın riskli olduğunu söyleyerek, öngörülen depremde kırılacak 108 kilometrelik fayın şehir merkezine uzaklığının 20 kilometre olduğunu söyledi. 1999 depreminde kırılmanın merkeze 200 kilometre uzaklıkta olduğunun altını çizen Durmuş, bu yüzden maksimum yıkım beklendiğini kaydetti.

İstanbul’un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı


Kahramanmaraş depremleriyle birlikte Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği çok acı bir şeklide yeniden hatırlandı. Yaraların sarılmaya devam edildiği bu günlerde gözler bir diğer endişe konusu olan İstanbul depremine çevrildi. Merkez üssü İstanbul olması beklenen depremin her an gerçekleşme ihtimali yüzde 65 ila 70 arasında öngörülüyor. Deprem olmayan her yıl bu riskin yüzde 2.5 arttığını kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, üç yıl içerisinde bu oranın yüzde 75'i bulacağını belirtti. Büyüklüğünün ise 7.2 ila 7.6 aralığında olmasını beklediklerini söyleyen Durmuş, öngörülen A, B, C, D modeli deprem senaryolarıyla ilgili şu analizini yaptı:

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İstanbul’un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı


"A modeli:
Gerçekleşmesi beklenen ilk senaryo A modelidir. Körfezde kırılmanın başlayacağı ve Marmara ortalarına kadar yaklaşık 119 kilometrelik bir kırılmanın olacağı ve bu kırılma neticesinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacağı öngörülüyor.

İstanbul’un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

B modeli
Orta Marmara çukurunda bir kırılmanın yaşanacağı öngörülüyor. Yaklaşık 108 kilometrelik bir fay kırılması olacağı söyleniyor. Burada oluşacak deprem 7.4 büyüklüğündedir.

İstanbul’un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

C modeli
C modeli en kötü senaryolardan biri olarak nitelendiriliyor. Bu modele göre; Körfezde başlayacak olan depremin Orta Marmara çukurunu tamamen kırıp, Marmara'nın sonuna kadar gideceğini gösteriyor. Burada 174 kilometrelik bir kırık meydana gelerek, 7.7'lik bir depremin meydana gelmesi bekleniyor. Bu senaryo ile İstanbul'un kıyı bölgesinde çok ciddi bir yıkım oluşabileceği öngörülüyor.

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