İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar

Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı. Peki dünyanın en iyi 100 şehri listesinde İstanbul kaçıncı sırada? İşte haberin detayları ve o liste...