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Haberler Yaşam İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:39

İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar

İngiliz merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehri listesini açıkladı. Listede Türkiye'den de 3 kent yer aldı. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Avrupa, toplam 63 şehir ile listede ön plana çıktı. Peki dünyanın en iyi 100 şehri listesinde İstanbul kaçıncı sırada? İşte haberin detayları ve o liste...

İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar

İngiltere Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehri 2023 listesini açıkladı. Avrupa, toplam 63 şehir ile listede ön plana çıktı.

İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar

Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı. Peki dünyanın en iyi 100 şehri listesinde İstanbul kaçıncı sırada? İşte haberin detayları ve o liste...

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İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ

1- Paris, Fransa

İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar

2. Dubai

İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar

3. Madrid

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