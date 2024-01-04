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İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:39
İşte dünyanın en iyi 100 şehri! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte detaylar
İngiliz merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehri listesini açıkladı. Listede Türkiye'den de 3 kent yer aldı. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Avrupa, toplam 63 şehir ile listede ön plana çıktı. Peki dünyanın en iyi 100 şehri listesinde İstanbul kaçıncı sırada? İşte haberin detayları ve o liste...