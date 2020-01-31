İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...
İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...
SUV araçlara olan ilgi ve talep her geçen gün artıyor. Türkiye'nin milli ve yerli aracı TOGG'da da bu yeni SUV modelini görmek mümkün. TOGG aracının prototipi üretilmeden önce halka soruldu ve vatandaş SUV modelinde karar kıldı. Biz de SUV modellerine bu kadar yoğun ilgi varken, hem ekonomik hem kullanışlı SUV modellerini sizler için derledik. İşte sadece 42 bin TL'den başlayan o SUV modelleri.
Giriş Tarihi: 31.01.2020
19:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
19:57
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