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  • İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

İşte en ucuz modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

araçlara olan ilgi ve talep her geçen gün artıyor. 'nin milli ve yerli aracı 'da da bu yeni SUV modelini görmek mümkün. TOGG aracının prototipi üretilmeden önce halka soruldu ve vatandaş SUV modelinde karar kıldı. Biz de SUV modellerine bu kadar yoğun ilgi varken, hem ekonomik hem kullanışlı SUV modellerini sizler için derledik. İşte sadece 42 bin TL'den başlayan o SUV modelleri.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 19:57
İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

'de sınıfı araçlara yoğun talep geliyor. Yerden yüksek olması, güçlü duruşları cezbedici özellikleri arasında yer alıyor.

İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

İkinci el araçlar da A, B, C sınıfı araçların fiyatına satılabiliyor.

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İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

İşte en ucuz araçlar

İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

Volkswagen Tiguan

2011 model benzinli manuel

79 bin lira

İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

Fiat Freemont

2013 model dizel otomatik

93 bin 750 lira

İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

Mercedes ML 280 CDI

2008 model dizel otomatik

165 bin lira

İşte en ucuz SUV modelleri! Sadece 42 bin TL'den başlıyor...

BMW X1

2011 model dizel otomatik

117 bin lira

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