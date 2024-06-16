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Haberler Yaşam İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 11:57

İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!

Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur, Amerika'da yakalanmıştı. İkilinin tutuklanmasını sağlayan Florida Güney Savcılığı'nın dilekçesi de ortaya çıktı. Savcının özel çabası ise takdir topladı. İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un yakalandığı operasyonun detayları

İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!

Türkiye'nin konuştuğu kaza 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da yaşandı. Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, aracıyla Oğuz Murat Aci'ye çarptı. 1 çocuk babası Aci kurtarılamadı.

İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!

Canavar anne Eylem Tok ise katil oğlu ile önce Mısır'a, oradan da Amerika'ya kaçtı. Canavar anne ile katil oğlu, 106 gün sonra Amerika'da yakalandı. İkilinin tutuklanmasını sağlayan Florida Güney Savcılığı'nın dilekçesi de ortaya çıktı.

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İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!

Tok ve Cihantimur, mart ayı içerisinde New York'ta görüntülenmiş ve bu görüntüler Türk medyasında yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Olaydan sonra New York eyaletini terk eden anne-oğlun nerede olduğu bilinmiyordu.

İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!

SAVCI DÜĞMEYE BASTI!
Florida savcısının şikâyet dilekçesine göre, Tok ve Cihantimur'un Florida eyaletindeki Miami şehrinde olduğu bilgisi Amerikan makamlarına Interpol aracılığıyla Türk polisi tarafından verildi. İddialara göre, Türkiye, anne-oğulun Miami'den Küba'ya kaçabileceği uyarısı da yaptı. Bu bilgilerin ışığında ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetleri, Tok ve Cihantimur'un Florida yetki alanında yakalanabileceği yargısına vardı.

İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!

Ankara'nın hemen harekete geçirdiği iade sürecinin akabinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk Departmanı'nda görev yapan avukat Tom Heinemann, ABD Adalet Bakanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yollanan diplomatik notayı ve suçluların iadesi sözleşmesini içeren belgeleri yolladı. ABD Adalet Bakanlığı'na yollanan bu belgelerde Tok ve Cihantimur'un arandığı suçların bu iade sözleşmesi kapsamında olduğu bilgisi de yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından ayrıca suçluların iadesinin sağlanmasını desteklemek için belgelerin de ek olarak yollandığı belirtiliyor.

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