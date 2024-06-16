İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!

Ankara'nın hemen harekete geçirdiği iade sürecinin akabinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk Departmanı'nda görev yapan avukat Tom Heinemann, ABD Adalet Bakanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yollanan diplomatik notayı ve suçluların iadesi sözleşmesini içeren belgeleri yolladı. ABD Adalet Bakanlığı'na yollanan bu belgelerde Tok ve Cihantimur'un arandığı suçların bu iade sözleşmesi kapsamında olduğu bilgisi de yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından ayrıca suçluların iadesinin sağlanmasını desteklemek için belgelerin de ek olarak yollandığı belirtiliyor.