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İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
11:57
İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur’u yakalatan dilekçe: ABD’li savcı işi sıkı tutmuş!
Canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur, Amerika'da yakalanmıştı. İkilinin tutuklanmasını sağlayan Florida Güney Savcılığı'nın dilekçesi de ortaya çıktı. Savcının özel çabası ise takdir topladı. İşte Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un yakalandığı operasyonun detayları