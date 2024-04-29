İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da egemenlik sürdüren en önemli Türk devletlerinden biri Avrupa Hun İmparatorluğu'dur. Bu büyük imparatorluk, pek çok önemli savaşa ve hükümdara tanıklık etmiştir ve Türk tarihi için büyük bir öneme sahiptir.