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Haberler Yaşam İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:17

İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...

Detaylı bir araştırma sonucunda Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemesi ve tarih boyunca farklı coğrafyalara yayılmasıyla ilgili olarak, "Siz hangi Türk boyundansınız?" sorusu oldukça önem kazandı. Bu sorunun yanıtı, Türk boylarının il il dağılımını inceleyerek bulundu. Türk boylarının dağılımı, coğrafi faktörlerin ve tarihsel olayların etkisiyle şekillenmiştir. İşte Türk boylarının genel dağılımı...

İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...

Son yapılan bir araştırma, Türk boylarının geniş coğrafi dağılımını ortaya koyarak "Siz hangi Türk boyundansınız?" sorusuna bir cevap sunuyor. Türklerin geleneksel "konargöçer" yaşam tarzını benimsemesi nedeniyle bu araştırma oldukça uzun sürdü. İşte ortaya çıkan sonuçlar...

İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖNE ÇIKAN TÜRK DEVLETLERİ HANGİLERİDİR?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Öncül Türk boylarından biri olan Hunlar, Orta Asya'nın Tanrı Dağları ve çevresinde, kabileler halinde yaşamlarını sürdürmekteydi. Hunlar, zaman zaman diğer kabilelerle çatışmalara girmiş ve güçlerini artırmak amacıyla Teoman liderliğinde Büyük Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk bir nüfus, 81 ilde yayılmış durumda. Türkler, tarih boyunca çeşitli zamanlarda geniş bir coğrafyada yerleşmişlerdir. Türklerin yüzyıllar boyunca farklı bölgelerde dünya tarihine damga vurduğu, bilinen bir gerçektir.

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İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

M.Ö. 58 yılında, Büyük Hun İmparatorluğu Çiçi Yabgu ve Ho-Han-Ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını Çiçi Yabgu yönetirken, Doğu Hunlarını ise Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) liderliğinde bulunuyordu.

İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da egemenlik sürdüren en önemli Türk devletlerinden biri Avrupa Hun İmparatorluğu'dur. Bu büyük imparatorluk, pek çok önemli savaşa ve hükümdara tanıklık etmiştir ve Türk tarihi için büyük bir öneme sahiptir.

İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte, Hunların büyük bir kısmı Volga Irmağı üzerinden Batı'ya doğru göç etmiş, ancak bir kısmı da Güneye yönelmiştir. Güneye inen Hunlar, daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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