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İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:17
İşte il il Türk boylarının dağılımının güncel listesi! Siz hangi Türk boyundasınız? O şehirde doğduysanız...
Detaylı bir araştırma sonucunda Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemesi ve tarih boyunca farklı coğrafyalara yayılmasıyla ilgili olarak, "Siz hangi Türk boyundansınız?" sorusu oldukça önem kazandı. Bu sorunun yanıtı, Türk boylarının il il dağılımını inceleyerek bulundu. Türk boylarının dağılımı, coğrafi faktörlerin ve tarihsel olayların etkisiyle şekillenmiştir. İşte Türk boylarının genel dağılımı...