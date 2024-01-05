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İşte IQ listesine göre Türkiye'nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:09
İşte IQ listesine göre Türkiye'nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi
"Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri?" sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları yayınlandı. İlk sıradaki ilimiz herkesi şaşırttı. Peki IQ listesine göre Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte merak edilen o liste ve haberin detayları...