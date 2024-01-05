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Haberler Yaşam İşte IQ listesine göre Türkiye'nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:09

İşte IQ listesine göre Türkiye'nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi

"Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri?" sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları yayınlandı. İlk sıradaki ilimiz herkesi şaşırttı. Peki IQ listesine göre Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte merak edilen o liste ve haberin detayları...

İşte IQ listesine göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi

"Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi" yayınlandı. Konuyla ilgili yapılan araştırmada, katılımcılara yöneltilen bir takım sorular ışığında en zeki şehirler listesi belirlendi. Listenin ilk sırasında yer alan ilimiz ise dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri ve haberin detayları...

İşte IQ listesine göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi

81- Bingöl

94.19

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İşte IQ listesine göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi

80- Siirt

94.52

İşte IQ listesine göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi

79- Hakkari

95.16

İşte IQ listesine göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sırada o ilimiz var: İşte 81 ilin IQ seviyesi

78- Artvin

95.36

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