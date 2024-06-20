İşte İsrail’in Gazze soykırımı: Yüzlerce aileyi nüfustan sildi!

CAMİLERDE YAŞAYAN KİMSESİZLER ÖLDÜRÜLDÜ

Büyük Doghmush kabilesi, bir cami saldırısında en az 100 akrabasını kaybederek, bu trajedinin bir parçası oldu. Ebu el-Qumssan ailesi 80'den fazla üyesini kaybederken, Salim ailesi de 270'den fazla akrabasını yitirdi.