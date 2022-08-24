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Haberler Yaşam İşte Rusya'nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar
Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:23

İşte Rusya'nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

Rusya Federasyonu'nun güvenlik görevlileri sosyal medyayı sallıyor. Rus kadın polisler de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Rus polislerin sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Adeta birbirlerine nazire yaparcasına fotoğraflar paylaşan Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor.

İşte Rusya’nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor.

İşte Rusya’nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

Son yıllarda giderek artıyor!

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İşte Rusya’nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

Rus kadın polisler sosyal medya üzerinden birbirlerine nazire yapmaya devam ediyor.

İşte Rusya’nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

Bu gidişin nerede noktalanacağı da merak ediliyor.

İşte Rusya’nın fenomen polisleri! Adeta birbirlerine nazire yapıyorlar

Kimileri görev başında kimileri sivil hayatlarında her anını paylaşmaktan çekinmiyor.

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