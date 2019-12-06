İşte Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi! Orada yaşayanların sayısı sadece...
İşte Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi! Orada yaşayanların sayısı sadece...
Türkiye'nin en küçük ilçesi neresi biliyor muydunuz? Bazı ilçelerimiz büyük şehirleri bile sollarken bazı ilçelerimizin nüfusu o kadar az ki! Türkiye 85 milyona dayanan genç ve dinamik bir nüfusa sahip Türkiye'nin bazı ilçeleri illeri nüfus açısından solluyor. Kimi ilçelerimiz ise bazı köylerden bile küçük! Peki Türkiye'nin 2019 yılı itibarıyla en kalabalık ilçeleri hangileri? Kimi ilçelerimiz bir büyükşehirden bile daha kalabalık. Diğer yandan çok büyük ilçelerimiz olmakla birlikte küçüklüğüyle de şaşırtan ilçelerimiz var. Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri ve en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte bu sorunun cevabı!
Giriş Tarihi: 06.12.2019
09:18
Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
09:33
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