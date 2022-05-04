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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...
Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 20:00

İşte Türkiye'nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük illerimiz hangileri olurdu diye hiç düşündünüz mü? Sonuçlar sizi büyük bir şaşkınlığa uğratabilir. Türkiye Cumhuriyeti, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Öte yandan Türkiye'de illerin nüfusu kütüğe yani memlekete göre sıralandığında durum bambaşka oluyor. İşte haberin detayları...

İşte Türkiye’nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

TÜİK verileri ışığında ilginç bir bilgi de ortaya çıktı. Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti.

Marmara'nın önemli kenti Bursa, en büyük 10. il olacaktı. Ama devamı hayli sürpriz dolu!

İşte Türkiye’nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

10. BURSA

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İşte Türkiye’nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

1 milyon 826 bin 285

İşte Türkiye’nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

9. ERZURUM

İşte Türkiye’nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

1 milyon 893 bin 946

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