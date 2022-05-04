Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 20:00

İşte Türkiye'nin nüfus haritası! Aslen en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa...

Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük illerimiz hangileri olurdu diye hiç düşündünüz mü? Sonuçlar sizi büyük bir şaşkınlığa uğratabilir. Türkiye Cumhuriyeti, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Öte yandan Türkiye'de illerin nüfusu kütüğe yani memlekete göre sıralandığında durum bambaşka oluyor. İşte haberin detayları...