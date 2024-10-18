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Giriş Tarihi: 18.10.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:08

İşte Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın ifadesi: PKK örgüt üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattım

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan Yenidoğan çetesisnin lideri Dr. Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Sarı ifadesinde, Tıp fakültesinde okuduğu dönemde PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattığını belirterek, "Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum" dedi.

İHA
İşte Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın ifadesi: PKK örgüt üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattım

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı.

İşte Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın ifadesi: PKK örgüt üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattım

Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

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İşte Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın ifadesi: PKK örgüt üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattım

FIRAT SARI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemenin iddianameyi inceleme süreci devam ederken örgüt liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Reyap Hastanesi çalışanı ve Medisense şirketinin sahibi örgüt lideri Doktor Fırat Sarı ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyerek, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım.

İşte Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın ifadesi: PKK örgüt üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattım

Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum. Zorunlu hizmet süremi Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalıştım. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum. Yüzde 100 hisseli sahibiyim. Geçimimi doktorluk mesleğimi yaparak kazanıyorum" dedi.

İşte Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın ifadesi: PKK örgüt üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattım

Fırat Sarı kendisi hakkında suçlamalar hakkında ise, "Yenidoğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, bakımsızlıktan bebeklerin 'eks olması', dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev alınıyor gibi liste düzenlenmesi olaylarının hiçbiri doğru değildir.

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