Giriş Tarihi: 18.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
16:08
İşte Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın ifadesi: PKK örgüt üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattım
İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan Yenidoğan çetesisnin lideri Dr. Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Sarı ifadesinde, Tıp fakültesinde okuduğu dönemde PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattığını belirterek, "Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum" dedi.