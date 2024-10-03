Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
12:52
İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı!
Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı. T10F, vatandaşlardan tam not aldı. TEKNOFEST ziyaretçileri yerli otomobile övgüler yağdırdı. Togg'un yeni modelini çok beğendiğini söyleyen Zeynel Abidin Topal "Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. İşte Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri…