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Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 12:52

İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı!

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı. T10F, vatandaşlardan tam not aldı. TEKNOFEST ziyaretçileri yerli otomobile övgüler yağdırdı. Togg'un yeni modelini çok beğendiğini söyleyen Zeynel Abidin Topal "Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. İşte Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri…

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İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana’da görücüye çıktı!

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunulurken başta gençler olmak üzere ziyaretçiler aracın farklı özelliklerini inceledi.

İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana’da görücüye çıktı!

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

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İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana’da görücüye çıktı!

Pek çok yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de görücüye çıktı.

İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana’da görücüye çıktı!

Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başta öğrenciler olmak üzere festival alanına gelenler T10F'yi benzerlerinden ayıran yönlerine odaklandı.

İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana’da görücüye çıktı!

"EN GÜZEL ARAÇLARDAN BİRİ"

TEKNOFEST alanının ziyaretçilerinden 12 yaşındaki Mert Demirtaş, araçla ilgili beğenilerini dile getirdi. Togg T10F'nin gördüğü en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Demirtaş, şunları söyledi:

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