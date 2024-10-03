İşte yerli otomobil Togg’un ilk sedan modeli: T10F TEKNOFEST Adana’da görücüye çıktı!

Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başta öğrenciler olmak üzere festival alanına gelenler T10F'yi benzerlerinden ayıran yönlerine odaklandı.