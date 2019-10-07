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böyle kabul edildi! İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

Vatan Şairi ve Milli Şair olarak da anılan 'un 'nı yazma hikayesi oldukça etkileyici... Mehmet Akif Ersoy'un hayatı kimi zaman vatan hasreti kimi zaman savaşlar içinde geçmişti. İşte merhum Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ve İstiklal Marşımız'ın etkileyici hikayesi...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 20:56
İstiklal Marşı böyle kabul edildi! Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mehtebi'nde başlayan Ersoy, ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi'nde başladı. Bir yandan da Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip eden Mehmet Akif Ersoy, dil derslerine büyük ilgi duydu..

İstiklal Marşı böyle kabul edildi! Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

Rüştiyedeki eğitimi süresince Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca gibi dil derslerinde her zaman birinci oldu ve okulunda Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi'den oldukça etkilendi..

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İstiklal Marşı böyle kabul edildi! Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

FATİH YANGININDA EVLERİ DE YANDI

Rüştiyedeki eğitiminin ardından annesi medrese eğitimi istese de babasının desteğiyle 1885'te dönemin popüler okullarından olan Mülkiye İdaresi'nde eğitim görmeye başladı. 1888'de okulun yüksek kısmında okurken babasını kaybetti ve bir yıl sonra büyük Fatih yangınında evleri yandı.

İstiklal Marşı böyle kabul edildi! Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

Yaşanan bu 2 olumsuz gelişme, 'un ailesini yoksulluğa sürükledi..

İstiklal Marşı böyle kabul edildi! Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı, aynı arsa üzerine bir ev inşa etti ve aile bu evde yaşamaya başladı. Bir meslek sahibi olmak isteyen Mehmet Akif, Mülkiye İdaresi'ni bırakarak Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydoldu.

Mezuniyetinin ardından Fransızcasını geliştiren Mehmet Akif, 6 ay içerisinde de Kur'an'ı ezberledi ve hafız oldu. Hazine-i Fünun Dergisinde 1893 ve 1894'te birer gazeli, 1895'te ise Mektep Mecmuası'nda "Kur'an'a Hitab", adlı şiiri yayınlandı, memuriyet hayatına başladı.

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İstiklal Marşı böyle kabul edildi! Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

MEMUR OLDU EDEBİYATLA İLGİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Okulu bitirdikten sonra Ziraat Bakanlığı'nda memur olarak göreve başlayan Ersoy, 1893 - 1913 yılları arasında memuriyet hayatını sürdürdü. Mehmet Âkif, edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Resimli Gazete'de Servet-i Fünun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlandı. İstanbul'da bulunduğu sırada bakanlıktaki görevinin yanı sıra önce Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (1906)'nde kompozisyon (kitabet-i resmiye),sonra Çiftçilik Makinist Mektebi'nde (1907) Türkçe dersleri vermek üzere öğretmen olarak atandı.

Balkan Savaşı'ndan sonra, ilk olarak Umur-i Baytariye görevinden (1913), sonra yayınlarının hükümetle uygun düşmemesi nedeniyle aldığı ikaz üzerine Darülfünun müderrisliği görevinden (1914) ayrıldı. Yalnızca Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ndeki görevine devam etti. Harbiye Nezareti'ne bağlı Teşkilat-ı Mahsusa'dan gelen teklif üzerine İslam birliği kurma gayesi güden Almanya'ya Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile birlikte gitti.

Lübnan'da yaşayan Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın daveti ile 1918'de bu ülkeye giden Âkif, Lübnan'da iken Şeyhülislamlığa bağlı Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye Cemiyeti başkatipliğine atandı.

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İstiklal Marşı böyle kabul edildi! Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazma hikayesi...

İŞGAL YILLARINDA HALKINI BİLİNÇLENDİRDİ

Bu dönemde Anadolu toprakları işgale uğramış; Türk halkı Kurtuluş Savaşı 'nı başlatarak direnişe geçmişti. Bu harekete katılmak isteyen Âkif, Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zağnos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü.

Âkif, Kurtuluş Savaşı'nı desteklemesi nedeniyle 1920'de Dâr ül-Hikmet il-İslâmiye Cemiyeti'ndeki görevlerinden azledildi. İstanbul'da rahat edemeyen Mehmet Akif Ersoy, görevinden azledilmeden önce oğlu Emin'i yanına alarak Anadolu'ya geçti. Mustafa Kemal Paşa'dan Sebil'ür-Reşad'ı Ankara'da çıkarması için gelen davet üzerine TBMM'nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920 günü Ankara'ya vardı.

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