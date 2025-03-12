İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!

104. YILI KUTLANIYOR!

İstiklal Marşı, Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmış olup, yalnızca bir marş değil, aynı zamanda Türk milletinin azim ve kararlılığını simgeleyen bir destandır.

Şair, bu eseri ödül kabul etmeden millete armağan etmiş ve Türk milletinin kahramanlık destanı olarak her zaman hatırlanacaktır. Bu yıl, 104. yılı kutlanan İstiklal Marşı, Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadeleyi daima hatırlatacaktır.