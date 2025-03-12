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Haberler Yaşam İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:04

İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve azmini en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmiştir. Büyük şair Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eşsiz eser sadece bir şiir değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını ve kahramanlığını anlatan bir destandır. Mehmet Âkif Ersoy, bu marşı yazarken ödül almayı reddetmiş ve eserini millete armağan etmiştir. Peki; İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman, bu sen kaçıncı yılı? İşte, İstiklal Marşı'nın kabulü ile mesajlar ve sözler.

İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!

Türk milletinin bağımsızlık ruhunu yansıtan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edildi. Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılan bu milli destan, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milletin moral kaynağı oldu. Şair, ödülü reddederek bu anlamlı eseri millete armağan etti. Bugün, İstiklal Marşı'nın 104. yılı coşkuyla kutlanırken, sosyal medyada resimli ve yazılı 12 Mart mesajları paylaşılıyor. İşte, İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili en anlamlı sözler ve mesajlar…

İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!

12 MART 1921'DE İSTİKLAL MARŞI KABUL EDİLDİ!

İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmiştir. Bu anlamlı günün üzerinden 104 yıl geçmiştir ve her yıl, İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin gururla anıldığı bir gün olarak kutlanmaktadır.

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İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!

104. YILI KUTLANIYOR!

İstiklal Marşı, Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmış olup, yalnızca bir marş değil, aynı zamanda Türk milletinin azim ve kararlılığını simgeleyen bir destandır.

Şair, bu eseri ödül kabul etmeden millete armağan etmiş ve Türk milletinin kahramanlık destanı olarak her zaman hatırlanacaktır. Bu yıl, 104. yılı kutlanan İstiklal Marşı, Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadeleyi daima hatırlatacaktır.

İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!

12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ İLE İLGİLİ SÖZLER VE MESAJLAR

"İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. 12 Mart, bu büyük eserin kabulünün yıldönümüdür. Bizler, sonsuza kadar özgürlüğümüze sahip çıkacağız."

"İstiklal Marşı, her bir Türk vatandaşının yüreğinde bağımsızlık aşkıyla çarpmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy'u rahmetle anıyor, milletimizin gücünü bir kez daha kutluyoruz."

İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!

"12 Mart, sadece bir marşın kabulü değil, milletimizin bağımsızlık için verdiği onurlu mücadelenin ta kendisidir. İstiklal Marşı, Türk milletinin özgürlüğüne olan inancını sonsuza kadar yaşatacaktır."

"İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bugün, bu eşsiz eserin gücünden ilham alarak, birliğimizi ve direncimizi daha da pekiştireceğiz."