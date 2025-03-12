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İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
08:04
İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman, bu sene kaçıncı yılı? 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar yayında!
İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve azmini en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmiştir. Büyük şair Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eşsiz eser sadece bir şiir değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını ve kahramanlığını anlatan bir destandır. Mehmet Âkif Ersoy, bu marşı yazarken ödül almayı reddetmiş ve eserini millete armağan etmiştir. Peki; İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman, bu sen kaçıncı yılı? İşte, İstiklal Marşı'nın kabulü ile mesajlar ve sözler.